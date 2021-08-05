Güngören'de yangın paniği

Güngören, Gençosman Mahallesi, Yolcu Sokak bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş bölümünde bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyümesiyle dumanlar apartmanı sardı.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bebek ve çocuklar apartmanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dairede mahsur kalan 1 bebek, 3 çocuk toplamda 5 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen bebek tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Armağan Yılmaz

