Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada

Güngören Sanayi Mahallesinde tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının başlangıç anları ve yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkmasıyla sokakta büyük panik yaşandığı ve olay yerindeki insanların çevreye kaçıştığı görüldü.
Görüntülerde binadan ilk önce dumanlar yükselmeye başlıyor. Aniden yaşanan patlamayla alevler etrafı sarıyor. Bölgede bulunan vatandaşlar ve iş merkezi çalışanları büyük bir panikle etrafa kaçışıyor.
Yangında yaşanan panik anları kameraya yansıdı
5 katlı binada çıkan yangında büyük panik yaşandı. Yangının yaşandığı binanın hemen karşısında bulunan camide cuma namazı kılan vatandaşlar, alevleri görünce paniğe kapıldı.
Cemaatin panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan bir başka görüntüde ise binanın alevli şekilde yandığı görüldü.
Yangına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde de vatandaşların panik yaşadığı ve sokaktan kaçmaya çalıştığı görüldü.
Furkan Duman - Armağan Yılmaz