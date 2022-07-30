Güngören'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri 14 yıl sonra mutlu haber aldı

27 Temmuz 2008'de Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombanın faili terörist Nüsret Tebiş olaydan 14 yıl sonra MİT tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi. Haberi alan hayatını kaybeden kişilerin aileleri güne mutlu uyandı.

Patlamada eşi Hayrettin Güler'i kaybeden Bengü Güler, “O gün eşim bizlerle vakit geçirdi. Bayramlarda yiyemediğimiz yemeğimizi yedik. O gün bir sürü şey yaptık. Bir güne çok şey sığdırdık. Kızımı parka çıkardı. Kuşlarına yem almaya çıktı. İlk patlamada evimizin köşesindeydi Hayrettin. İlk patlamada dedim ne oluyor? diye sordum. 'Sen sakın korkma' dedi o da son sözü oldu. Daha sonrasında ikinci patlama oldu. Ben o an bir şeyler olduğunu hissettim. Demek ki insan gönlünden hissedebiliyor. Sadece Allah'ım benim yuvamı yıkma dedim” dedi.

“Yıllar sonra gelen bir hediye”

Yıllar sonra gelen bu haberi hediye olarak gördüklerini söyleyen Güler, “Askerimize çok teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin. Allah onların yolunu açık etsin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Aslında yaşattığını yaşadı. Deriz ya yaşattığını yaşamadan ölmezmiş insan. O da yaşattığını yaşadı ama bizim hayatımız bitti. Yıllar sonra gelen bir hediye diyoruz. Bizlerin duyguları hiçbir zaman net olamıyor. Bizler ne çok mutlu olabiliyoruz. Bizlerin net duyguları olamıyor ki. Allah bayrağımıza, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Askerimizi korusun, Rabbim yardımcıları olsun. Ezanlarımız susmasın, bayrağımız asla inmesin. Bayrağımızı indirenlerin elleri, kolları kırılsın” şeklinde konuştu.

“Oğlum askeri liseyi kazanmıştı”

Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Şentürk'ün Annesi Şadiye Şadiye Şentürk, “Çok mutluyum onu etkisiz hale getiren askerin ellerini, ayaklarını öpüyorum. O askeri bize getirsinler. 14 senedir bu anı bekliyorduk. Allah razı olsun askerimizden, Mehmetçiğimizden. Vatan bekçilerimiz, onlar sayesinde biz rahatız. Onlar benim evladımın katilini etkisiz hale getirildiler. Oğlum askeri liseyi kazanmıştı. Bir hafta önce sınavları bitmişti. Ama güzel geçti annen diyordu. Çok istiyordu terör olaylarını izlediği zaman anne ben asker olacağım diyordu. Subay olacağım diyordu. Bunların hepsini öldüreceğim diyordu. Bunların hepsini öldüreceğim diyordu, askerlere üzülüyorum derdi. Çok çalıştı askeri liseyi kazanmıştı. Sınavları bitti” ifadelerini kullandı.

“14 sene sonra bize müjdeli haberi verdiler”

14 sene sonra gelen müjdeli haberi değerlendiren Şadiye Şentürk, Bir nebzede söndü. En mutlu, en şerefli günüm bugün. Çok mutluyuz. Telefonlarımız susmuyor, çok sevinçliyim. Askerimizin, polisimizin ayaklarını öpüyorum. Ellerini öpüyorum. Gelseler onlara sarılıp gözlerini öpeceğim. 14 sene sonra bize müjdeli haberi verdiler. Allah razı olsun askerimizden, polisimizden” cümlelerini kullandı.

Davut Has - Elif Somuncu

