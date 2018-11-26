Havalar erken kararması birçok insanın psikolojisini bozuyor, çeşitli ruhi ve bedeni hastalıkların görülmesine neden oluyor. D vitamininden daha az faydalanmaya ve çeşitli sağlık bozukluklarına yol açabiliyor. Günler ne zaman uzamaya başlar sorusu akıllara geliyor. Güneşin geç ortaya çıkması ve işe gidenlerin karanlık saatlerde yollara koyulması birçok sıkıntıyıda beraberinde getiriyor. İş dönüşlerinin de karanlıkta olması özellikle ofislerde çalışanlar için tüm gün boyunca güneş ışınlarından yararlanmanın önünün kesebiliyor. Çocuklar okullara karanlıkta gidiyor ve elektrik lambasının uzun süre açık kalması sonucu elektrik giderleri çoğalıyor. İşte merak edilen günler ne zaman uzayacak sorusunun cevabı... Günler 21 Aralık'tan itibaren tekrar uzamaya başlayacak

Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Hangi tarihte günler uzamaya başlar? İşte Ayrıntılar...

21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor. Bugün ayrıca yüzlerce yıl aradan sonra, "tam ay tutulması" hadisesi yaşandı. Ancak ay tutulması Türkiye'den izlenemedi. Güneşin Oğlak (Cedi) Burcu'nda olacağı 21 Aralık günü, "Zemherir" yani gün dönümünün de tarihi. 21 Aralık tarihinde gündüzün uzaması ve kısalması sıfırlanırken, 21 Aralık'tan itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

21 ARALIK'TA günlerin uzaması geceler En uzun gece En uzun gündüz

Kuzey Yarım Kürede, güneş ışınları Yengeç Dönnecesi'ne 43 derece 06'lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

Güney Yarım Kürede, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90 derecelik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

