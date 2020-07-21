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Günlerdir aranıyordu! Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Günlerdir aranıyordu! Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyordu. Kayıp kızı bulmak için emniyet ve jandarma özel ekip kurmuştu. Yapılan arama çalışmaları sonunda genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bekir Tosun
 

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