İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günlerdir aranıyordu...yaşlı adam ormanlık arazide ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu...yaşlı adam ormanlık arazide ölü bulundu
Günlerdir aranıyordu...yaşlı adam ormanlık arazide ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta 3 gündür aranan yaşlı adam, ormanlık arazide ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'ndeki ikametinden 3 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'den (89) haber alamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirmişti. 

ikametinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştıran yaklaşık 100 kişilik ekip, Akdere'nin cansız bedenini mahallenin 5 kilometre uzağındaki ormanlık arazide buldu.

Akdere'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABER
Kahramanmaraşta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.