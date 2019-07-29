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Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşayan kedi kurtarıldı

Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşayan kedi kurtarıldı
Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşayan kedi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşamak zorunda kalan kedi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çabaları sonucu kurtarıldı.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynırının yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılan kavanoz parçasıyla yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için mahalleli ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Ancak bir sonuç alınamadı. 

Kedinin gelmesi için dün mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca kedinin yakalanarak boynundaki kavanoz parçasından kurtarılması için veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti. Merkeze bağlı veteriner hekimlerin, uyuşturucu iğne kullanmaları durumunda kedinin telef olabileceğini söylemesi üzerine bu yöntemden vazgeçildi. 

İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezinin de desteğiyle sabah saatlerinde tekrar çalışma başlatıldı.
Mahalle sakinleri tarafından "Kömür" adı verilen kedi, ekiplerce ağ benzeri file kullanılarak yakalanmaya çalışıldı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren yakalama çalışmalarına, kedinin ormanlık alana kaçması üzerine ara verildi. Bir süre sonra tekrar çalışma başlatan itfaiye ekipleri Şahintepesi bölgesinde kediyi yakaladılar. Boynundaki kavanoz parçası çıkarılır çıkarılmaz itfaiye ekiplerinin elinden kurtulan kedi kaçarak uzaklaştı.  

Ahmet Seher

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