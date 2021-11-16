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Günlerdir haber alınamıyordu, ağabeyi tarafından ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu, ağabeyi tarafından ölü bulundu
Günlerdir haber alınamıyordu, ağabeyi tarafından ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 35 yaşındaki adam, ağabeyi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Günlerdir haber alınamıyordu, ağabeyi tarafından ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan 35 yaşındaki Fevzi Karakaya'dan bir süredir haber alınamadı. Durumdan şüphelenen Karakaya'nın ağabeyi, kardeşinin evine gittiğinde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 35 yaşındaki adamın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında Karakaya'nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Cihan Atik
 

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