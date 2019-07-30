İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Alper Çakır (40) evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi'nde oturan Alper Çakır'dan 4 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Pazartesi akşam saatlerinde Çakır'ın evine giden polis ekipleri, zili çaldı, ancak kapıyı açan olmadı. Savcılık kararıyla kapıyı kırarak eve giren ekipler, Alper Çakır'ı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Alper Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yapılan incelemenin ardından Çakır'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Onur Nuyan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.