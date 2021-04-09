Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye'ye temsilci atamayan kalmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden Pinterest'in de bugün Türkiye'ye temsilci atadığını bildirdi. Sayan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Haberler güzel. 7253 sayılı Kanun kapsamında Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı. Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek. 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti. Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'a ve süreci yöneten Bakanımız Sn. @akaraismailoglu'na şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun'u hayata geçiren @TBMMresmi ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren STK ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun.”

Mevlüt Hasgül