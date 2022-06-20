'Günlük kiralıkta denetim artıyor'

Günlük kiralıkta yapılan düzenlemeler ile denetimler artırılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “17 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimlik Bildirme Kanununun uygulanması ile ilgili yönetmelik değişikliği sonrasında kiralanan evlere kimlik bildirim ve her an ulaşılabilecek işletici bulundurma zorunluluğu getirildi. Sorumlu işleticiler, belirlenen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda bu bildirimi yapılabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31 Mayıs'ta yapılan düzenlemeye göre de gayrimenkule ilişkin bilgiler dışında, rezervasyon ve ödemeye ilişkin bilgiler de alınıyor olacak. Buna göre rezervasyon başlangıç ve bitiş tarihi, rezervasyon tutarı ve para birimi, gayrimenkul sahibinin bilgilerini, ödemenin ne şekilde yapıldığı ve tahsil tarihi, komisyon ödemeleri ve tutarları bildiriliyor olacak. Sonuç olarak artık bu iş ve işlemler eskisi kadar takipsiz kalmayacak” diye konuştu.

"Yetki belgesi kontrolü sağlanmalı"

Özellikle konunun taşınmaz ticareti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “Yönetmeliğimiz çerçevesinde, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık faaliyetleri taşınmaz ticareti kapsamındadır. Günlük kiralık iş ve işlemleri yapanlarında taşınmaz ticareti kapsamında yetki belgesi almaları gerekir. Özellikle yetki belgesiz bu tür faaliyetler denetlenmeli, düzenlemeler bu çerçevede yapılmalıdır” dedi.

"Saatlik ev kiralaması olmamalı"

Saatlik kiralık gibi ahlaki değerlerimiz dışındaki ev kiralamalarına da izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “İlanlar için bu konularda da düzenleme yapılmalı. Özellikle yollara ve elektrik direklerine yapıştırılan bu tür ilanlara da cezalar getirilmeli” ifadelerini kullandı.

Özelmacıklı, günübirlik kiralanan evlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Günübirlik kiralanan ev, konut olarak kullanılmak ya da konut olarak kullanılmak üzere kiraya verilmek yerine fiilen işyeri gibi işletilmek suretiyle, otel, motel, pansiyon, kamping, apart otel ve benzeri gibi temel veya yardımcı konaklama işletmesi ya da sosyal tesis statüsünde bulunmamakla beraber, saatlik, günlük, haftalık ve benzeri kısa süreli konaklama hizmeti sunulan, Ulusal Adres Veri Tabanında hizmetten faydalananlara ait kayıtlarda adresi yer almayan veya hizmetten faydalananlara ait herhangi bir abonelik kaydı bulunmayan yerlerdir".