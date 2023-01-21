Günün acı haberi, yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Akyazı ilçesi Altındere Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Temel Çubukçu ile felçli eşi Hatuncuk Çubukçu'nun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 80 yaşındaki Temel Çubukçu, camdan atlayarak kurtuldu. Felçli eşi Hatuncuk Çubukçu ise evde mahsur kaldı.

Olayı duyarak bölgeye gelen Metin Çubukçu, annesini kurtarmak istediği esnada yaralandı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülebildi. Söndürülen yangının ardından eve giren ekiplerce talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Ali Yıldırım



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