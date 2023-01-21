İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Günün acı haberi, yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Günün acı haberi, yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Günün acı haberi, yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşlı bir çiftin kaldığı evde yangın çıktı. 80 yaşındaki adam camdan atlayarak kurtulurken, felçli eşi ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Annesini kurtarmaya çalışan çocuğu da yaralandı.

Günün acı haberi, yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Akyazı ilçesi Altındere Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Temel Çubukçu ile felçli eşi Hatuncuk Çubukçu'nun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 80 yaşındaki Temel Çubukçu, camdan atlayarak kurtuldu. Felçli eşi Hatuncuk Çubukçu ise evde mahsur kaldı.

Olayı duyarak bölgeye gelen Metin Çubukçu, annesini kurtarmak istediği esnada yaralandı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülebildi. Söndürülen yangının ardından eve giren ekiplerce talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. 

Ali Yıldırım
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.