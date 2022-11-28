Günün fotoğrafı Afyonkarahisar'dan

Görenleri gülümseten olay kent merkezi Güvenevler mahallesi Mithat Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde uyanan bina sakinleri okula yakın olan binalarının istinat duvarında küçük bir çocuğun defterine ödev yaptığı fark etti. Bir apartman sakininin ‘ne yapıyorsun sen orada' sorusuna ise ilköğretim 6. sınıf öğrencisi olduğunu ve hafta sonu yapması gereken ödevinin aklına gelince okula girmeden ödevini tamamladığını söyledi. Küçük çocuğun bu halini görenler ise çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafı görenler ise küçük çocuğu tebrik ederek, ‘sorumluluk örneği' yorumlarında bulundu.

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