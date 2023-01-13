Günün VAR hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanacak iki mücadeleyle başlayacak. Kayserispor, evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin kol olacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev alacak. Coşkun'a, AVAR'da Mete Kalkavan ve Mehmet Ali Özer eşlik edecek.

Galatasaray - Hatayspor maçın VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

Bu akşamın bir diğer mücadelesi olan Galatasaray - Hatayspor maçı ise saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Murat Altan ve Ogün Kamacı'nın yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Bu zorlu maçta VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR'da ise Özgür Yankaya ve Kemal Yılmaz yer alacak.

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