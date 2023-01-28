Günün VAR hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası bugün oynanacak 5 mücadeleyle devam edecek. Günün ilk maçında DG Sivasspor ile Adana Demirspor ile Malatya'da karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak. Öğretmenoğlu'na, AVAR'da Koray Gençerler eşlik edecek.

Hatayspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Serkan Tokat

Hatayspor ile Trabzonspor arasında Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Ekrem Kan ve Osman Gökhan Bilir, yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Bu maçta VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Mehmet Emin Tuğral yer alacak.

MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçında VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak

MKE Ankaragücü - Gaziantep FK mücadelesinde hakem Mert Güzenge görev alacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Şener yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı oldu. Karşılaşmada VAR koltuğunda da Alper Çetin oturacak. AVAR'da ise Bülent Birincioğlu olacak.

Antalyaspor - Ümraniyespor maçında VAR odasında Onur Özütoprak

Antalyaspor - Ümraniyespor arasındaki maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Mustafa Sönmez ve Deniz Caner Özaral, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Cihan Aydın oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından VAR'a Onur Özütoprak atandı. AVAR'da ise Hakan Ceylan görev alacak.

Giresunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR Mustafa İlker Coşkun oldu

Giresunspor - Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak. VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun, AVAR'da ise Alper Ulusoy ile Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

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