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Güpegündüz kız kaçırdılar

Güpegündüz kız kaçırdılar
Güpegündüz kız kaçırdılar

Bursa’da bir kızın çığlıklarını duyan mahalleli, sokağa çıktığında gözlerine inanamadı. Sokağa gelen 2 kişinin, güpegündüz 20 yaşlarındaki kızı otomobile bindirip kaçırmaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güpegündüz kız kaçırdılar - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarında genç kız, alışveriş yapmak için markete gitti. Eve dönerken önünü kesen kişiler, kızı yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Otomobilin sağ kapısından zorla bindirilen kız, sol kapıdan kaçmak istedi. Kızın ineceğini fark eden sürücü de hızla hareket ederek kızın inmesini engelledi.

Kızın çığlıklarını duyan sokaktaki vatandaşlar inene kadar otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Yaşanan bu kargaşa ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Kızdan geriye sadece marketten aldıkları ve çantası kaldı.

Yaşanan olayın ardından polise yapılan ihbarlar sonucu, ekipler kızın da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı. İddiaya göre, genç kızın fuhuş çetesinin elinden kaçtığı, yeni bir hayat kurmaya çalıştığı söylendi.

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