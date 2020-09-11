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Güpegündüz motosiklet hırsızlığı

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı

Eskişehir’de bir vatandaşın 6 bin lira değerindeki motosikleti güpegündüz çalındı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı, Ertuğrulgazi Mahallesi Gönü Sokakta gündüz saat 15.00 sıralarında meydana geldi. R. U. isimli vatandaş, 26 RU 194 plakalı motosikletini apartman boşluğuna kilitledi. Döndüğünde 6 bin lira değerindeki motosikletinin çalındığını fark eden talihsiz vatandaş, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler civardaki güvenlik kameralarını inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kırmızı renkli motosikletin sahibi aracının bulunmasını istiyor.

"Eskişehir'de motosiklet ve bisiklet hırsızlığı arttı"

Son günlerde Eskişehir'de motosiklet ve bisiklet hırsızlığının arttığı gözlendi. Özellikle sosyal medya sayfalarından paylaşım yapan mağdur vatandaşlar, duruma tepki gösteriyor. Apartman boşluğu ve garaj gibi alanlardan motosikletleri ve bisikletleri çalınan vatandaşlar, hırsızlık olaylarının önlenmesini istiyor.

Çağatay Gür

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