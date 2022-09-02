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Güpegündüz tırdan mazot hırsızlığı kameraya yansıdı

Güpegündüz tırdan mazot hırsızlığı kameraya yansıdı
Güpegündüz tırdan mazot hırsızlığı kameraya yansıdı

Kayseri’de gündüz vakti bir tırdan 9 bin TL’lik mazot çalan şahıslar ile çeşitli hırsızlık olayına karışan 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Ayrıca hırsızların güpegündüz tırdan mazot çaldığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Güpegündüz tırdan mazot hırsızlığı kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; otobandan 9 bin TL'lik mazot ve 2 bin TL değerinde malzeme, 45 bin TL değerinde çeşitli ev eşyası ve 125 adet pik makina gövdesi çalınması olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

Mazot hırsızlığı kamerada

Öte yandan hırsızların bir otobanda bulunan tırın yanına gelerek, tırın deposunu açtıkları ve tırda bulunan mazotu kendi araçlarından bulunan büyük bidonlara doldurma görüntüleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Ali Göç
 

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