Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gördes'e bağlı Efendili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama göleti kenarında cansız bir kadın cesedi gören Aydın K. isimli vatandaş, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedi göletten çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Emine Paydaş'a ait olduğu belirlendi. Paydaş'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurban Bayramı tatili için Fransa'dan memleketine gelmişti

Öte yandan hayatını kaybeden Emine Paydaş'ın eşi Cemal Paydaş ile birlikte Kurban Bayramı tatili için Fransa'dan memleketi Gördes ilçesine geldiği ve bazen gün içerisinde yürüyüş için gölet kenarına gittiği öğrenildi. Eşinin gölet kenarında gezmeye gittiğini ifade eden Cemal Paydaş, olayın nasıl olduğunu anlamadığını ve eşinin cansız bedenini komşularının gördüğünü belirtti.

Recep Şener