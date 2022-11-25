Gurbetçi şarkıcı Türkiye'de çekeceği klip için 800 bin lira harcayacak

Genç popçu, Avrupa'nın Avusturya, Fransa, Belçika'daki elde ettiği müzikal başarılar ile bilinen Pars, yeni yılda çıkaracağı 'Ağla' adlı yeni single çalışmasına Türkiye'de klip çekmeye hazırlanıyor. 800 bin lira bütçe ayrılan klip; Kadıköy, Karaköy ve Eminönü'nde tarihi alanlarda çekilecek. Emil Pars, yaklaşık 100 kişilik bir ekiple, özel izinlerle çekilecek olan klip için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Almanya'da yaşayan ve kısa sürede Avrupa'da tanınır hale gelen 24 yaşındaki popçu Emil Pars yeni single çalışmasının klibini Türkiye'de çekecek. İstanbul'un tarihi mekanlarında çekilecek klip için 800 bin lira harcamayı planlayan Pars, 100 kişilik bir ekibin çalışacağı klip için tüm izinlerin alındığını söyledi.

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