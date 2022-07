Gurbetçiler yaz tatili için akın akın Türkiye'ye geliyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler vatan toprağı hasretini gidermek için memleketlerine gelmeye devam ediyor. Yıllık izinlerini Türkiye'de tatil yapmak ve memleketlerinde akrabaları ile geçirmek isteyen gurbetçilerin ülkeye girişleri Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu. Uzun ve yorucu geçen yolculuğun ardından vatan toprağına ayak basan gurbetçiler duygu dolu anlar yaşıyor. Ayrıca Avrupa'ya açılan Hamzabeyli İpsala Sınır Kapılarında da yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

"Türkiye dünya çapında güçlü bir ülke"

Vatan toprağına ayak bastığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hediye Süzen, “O kadar gururluyum ki. Son zamanlarda çıkan savaşlarda Türkiye her zaman mazlumların yanındaydı. Türkiye'nin benim varanım olmasından dolayı çok sevinçli ve gururluyum. Buraya yaklaştığım zaman çok duygulanıyorum. Sırbistan ve Bulgaristan da çok bekledik. 4 istasyon gezdik tuvaletler kapalıydı. Ben Almanya'da büyüdüm ama Türkiye'yi çok seviyorum inşallah burada yaşayanlar buranın kıymetini bilirler. Türkiye'nin her şeyi çok güzel. Havası, suyu, yetişen sebze ve meyveleri. Maşallah her şey yetişiyor çok verimli toprakları var. Türkiye dünya çapında güçlü bir ülke. Bayrağı görmek her şeye değer. Her sene seve seve yola çıkıyoruz. Eşim memleket hasretine hiç dayanamıyor. Önce Fethiye ye daha sonra Şanlıurfa'ya geçiyoruz. Türkiye ye gelmekten çok mutluyuz” dedi.

“Bugün cennet vatanımıza giriş yaptık”

Almanya'nın Duesseldorf kentinden geldiğini ifade eden gurbetçi vatandaş Fatih Demir, Kapıkule Sınır Kapısından vatana vardığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün cennet vatanımıza giriş yaptık, bambaşka bir duygu. Bayrağı görünce hissettiklerimizi anlatmak çok zor, bu hissi sadece yaşayan bilebilir. Vatanımız, bayrağımız bizim için vazgeçilmez. Giriş yaparken çok duygulandık. Kapıdan girişte zorlandık araç sayısı az olmasına rağmen çalışmalar kısıtlı ve yavaş ilerliyor. Sırbistan'a girerken önümüzde 50 araç olmasına rağmen 2 buçuk saat kadar bekledik. İzin dönemi olduğu İçin çok fazla negatif yorum yapmayacağım ama çalışmalar biraz daha özverili olursa çok iyi olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Çok özledik, çok şükür sağ salim geldik”

Gurbetçi vatandaşlardan Ersin Gürler, “İstanbul ve Ankara'ya gidiyoruz. 3 yıllık pandemi sürecinden dolayı gelememiştik, çok özledik. Çok şükür sağ salim geldik. O duygu anlatılmaz yaşanır diye bir tabir var ya onun gibi. Vatan, akraba hasreti gidermek, ezan sesinin bol bol dinlemek bunlar çok güzel hisler. Yolda olan gurbetçiler sabırlı olsunlar acele etmesinler sağ salim gelsinler” ifadelerini kullandı.

Mehmet Basmacı