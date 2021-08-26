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Gurbetçilere Kapıkule'de maç keyfi

Gurbetçilere Kapıkule'de maç keyfi
Gurbetçilere Kapıkule'de maç keyfi

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere dev ekrandan maç keyfi yaşattı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla yenmesinin ardından taraftarların gözü rövanş maçına döndü. Saatler 19.00 gösterdiğinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için maç sürprizi yapıldı. Edirne Valiliği, gümrük kapısında gurbetçilere dev ekrandan maç keyfi yaşattı. Dev ekrandan maç izleyen gurbetçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.
Gurbetçiler, Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarını da canlı izleme fırsatı bulabilecek.







Mehmet Basmacı
 

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