Gurbetin hikâyesi türkülerle İş Sanat'ta buluştu

İş Sanat, Alamanya: Gurbet Türküleri başlıklı konserini İş Kuleleri Salonu'nda seyircisi ile buluşturdu. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan konserin konuk sanatçısı ise 70'li yıllarda “gurbetçi” lakabıyla sevilen Gülcan Opel oldu. Opel, uzun bir aradan sonra ilk kez çıktığı konserde “Gurbet Treni”, “Derdim Çoktur Hangisine Yanayım” türkülerini seslendirdi.

Konserde, Diaspora Türk'ün uzun yılların birikimiyle gurbetçilerin hikâyelerini derleyerek oluşturduğu metin, memleket özlemini en iyi anlatan türküler ile yeniden hayat buldu. Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde sahneye uyarlanan hikâyeleri sergileyen tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirdi. Kültür ve Erol'un gurbetçilerin mektupları ve anekdotlarını okuduğu anlar, izleyenleri kimi zaman güldürürken kimi zaman hüzünlendirdi. Bağlama ustası Coşkun Karademir'in derlediği “Kara Tren Gelmez Ola”, “Gurbette Ömrüm Geçecek”, “Yârim Almanya'yı Mesken Mi Tuttun?” eserlerinin de bulunduğu gurbet türkülerini Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir söyledi. Solistlere eşlik eden orkestranın başında ise Cenk Erdoğan yer aldı. Duygu dolu anlar yaşatan sanatçılar, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tamamı seyircili kaydedilen konser, 1 Mart Salı, saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında ilk gösterim tarihinden itibaren ücretsiz izlenebilecek.