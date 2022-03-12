Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüphelenilen bir tır,-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama işlemleri sonucunda aracın alt kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Arama hangarına sevk edilen araçta gerçekleştirilen detaylı kontrollerde dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine aracın arka kısmında bulunan metal tankın içindeki sıvıdan örnek alındı. Alınan örneğin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizi neticesinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin operasyonu sonucu 91 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu. Araç sürücüsü göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Huzeyfe Tarık Yaman - Ahmet Furkan Gülap