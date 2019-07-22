Gürcistan 'Agile Spirit 2019' tatbikatına hazırlanıyor

Gürcistan, Türkiye'nin de katılımıyla 27 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Agile Spirit 2019' çok uluslu askeri tatbikatına hazırlanıyor. Söz konusu tatbikat, Senaki 2. Piyade Tugayı askeri üssünde açılış töreni ile başlayacak.

Başkent Tiflis'te Savunma Bakanlığında tatbikata ilişkin yapılan sunumun ardından basına açıklamada bulunan Savunma Bakanı Levan İzoria, “Bu yıl düzenlenecek olan askeri tatbikat, hem askeri personelin hem de askeri ekipman sayısının fazla olması açısından geçen seneden daha farklı ve avantajlı olacak” dedi. İzoria, “Gürcistan'ın ana stratejik ortağı olan ABD Avrupa Komutanlığı ve Avrupa'nın güneyindeki ortak ve NATO üye ülkeleri ile bu çok uluslu askeri tatbikatın düzenlenmesi büyük bir onurdur. Tüm yılların dinamikleri, doğrudan savunma kuvvetlerimiz ve ortaklarımız olarak katılımımızı arttırmayı amaçlıyor. Biz buna Gürcistan'da daha fazla NATO diyoruz. Çok uluslu askeri tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tatbikat Batı ve ABD Avrupa Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanlığının rehberliğinde yapılacak. Tatbikat, eğitim, komuta, personel ve saha alıştırmalarını içeriyor. Eğitimin amacı, katılımcı ülkeler arasındaki birlikte çalışabilirliği güçlendirmek, çok uluslu ortamlarda operasyonel kapasiteyi arttırmak ve Karadeniz bölgesinde istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.

Savunma Bakanlığındaki Agile Spirit 2019 sunum etkinliğine Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Vladimer Çaçibaia, milletvekilleri, asker ataşeler ve bürokratlar katıldı.

Agile Spirit 2019; Senaki 2'nci Piyade Tugayı, Orpholo ve Vaziani adlı 3 askeri üste aynı anda gerçekleştirilecek. Tatbikata Türkiye'den 4 olmak üzere, Gürcistan, ABD, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Yunanistan, Letonya, Lieutenja, Karadağ, Norveç, Polonya, Romanya, ve Ukrayna'dan 3 binden fazla askeri personel katılacak.

İlkin Hüseynov



