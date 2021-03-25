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Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı

Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı
Gürcistan COVAX programından 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı

Gürcistan, korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) sağlanan 29 bin 250 doz Pfizer-BioNTech aşısını teslim aldı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşıya ulaşamayan ülkelere "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) sağlanan yardım sürüyor. Gürcistan'a COVAX programından sağlanan 29 bin 250 Pfizer-BioNTech aşısını taşıyan uçak, sabah saatlerinde Tiflis Havalimanı'na iniş yaptı. Aşıların Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi. Gürcistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşılanmaya başlayan sağlık personeli ve 65 yaş üstü kişilerin AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları arasında seçim yapabileceği belirtildi.

Gürcistan'da aşılama programı COVAX'tan sağlanan AstraZeneca aşıları ile 15 Mart'ta başlamıştı. Ülkede korona virüs salgınında toplam 279 bin 27 vaka kaydedilirken, 3 bin 732 kişi hayatını kaybetti.

İlkin Hüseynov

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