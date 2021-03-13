Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşıya ulaşamayan ülkelere "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) sağlanan verilen sürüyor. Gürcistan'a COVAX programından sağlanan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını taşıyan uçak, sabah saatlerinde Tiflis Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Ekaterine Tikaradze yaptığı açıklamada, aşılama sürecinin 15 Mart'ta başlayacağını duyurdu. “İşlem 82 sağlık kurumunda gerçekleştirilecek ve aşı öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak” diyen Bakan Tikaradze, “Bugün önemli bir tarih, AstraZeneca aşısı COVAX programından Gürcistan'a teslim edildi” diye konuştu.

Gürcistan'ın önümüzdeki haftalarda 129 bin 600 doz daha AstraZeneca aşısı alması bekleniyor.

İlkin Hüseynov

