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Gürcistan ikinci tur için sokaklarda

Gürcistan ikinci tur için sokaklarda
Gürcistan ikinci tur için sokaklarda

Gürcistan’da ikinci tura kalınan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kala binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Adayı Salome Zourabişvili'ye destek için başkent Tiflis’te "Nazizme Hayır" yürüyüşü düzenledi.

Gürcistan'da ikinci tura kalınan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kala, iktidar partisi destekli Cumhurbaşkanı Adayı Salome Zourabişvili'ye başkent Tiflis'te destek gösterisi düzenlendi. Başkent'in göbeğindeki Özgürlük Meydanında toplanan binlerce gösterici, “Nazizme Hayır” sloganı altında yürüyüş düzenledi. Gösteri, Gürcistan Yurtseverler Birliği'nin liderleri İrma İnaşvili ve Davit Tarkhan-Mouravi tarafından organize edildi. Göstericiler, “Misha'ya hayır”, “Nazizme hayır” ve “Ulusal Hareketi istemiyoruz” diye slogan attılar. 

Salome Zourabişvili'nin ikinci turdaki rakibi Birleşik Ulusal Hareket'in adayı Gregory Vashadze aleyhinde sloganlar attılar. Basına açıklamalarda bulunan Gürcistan Yurtseverler Birliği liderlerinden Irma Inashvili, “Bugün binlerce insan Saakaşvili'ye 'hayır', Birleşik Ulusal Hareketi'ne 'hayır', Saakaşvili ve Bokya rejimine 'hayır' dedi. Geçmişe dönmeye hayır dedi. Gürcistan ileri gitmeli ve Gürcistan mutlu, bağımsız, işkencenin, şiddetin olmadığı, mutlu ve bağımsız bir ülke olmalı. Geçmişin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.  

Alexander Alimov

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