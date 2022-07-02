Gürcistan sınırında 16 kilometrelik tır kuyruğu

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen tır sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Özellikle Gürcistan bölgesinde yol yapım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde tır girişinin yapılamaması yoğunluğun daha da artmasına neden oluyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Çıldır Aktaş Kapısı'nda her geçen yıl artan ivmenin bu yıl Rusya - Ukrayna savaşından olumlu etkilendiğini ve güzergâh değişikliği nedeniyle yoğunluğun giderek arttığını söyledi.

Demirci, ''2021 yılının toplamında yapılan ihracat bu yılın ilk 5 ayında yapıldı. Ve şu anda da yaklaşık 14 kilometrelik TIR kuyruğu yoğunluğuna sahip. Yoğunluk savaş devam ettiği sürece artarak devam edecek. Çünkü Deniz trafiği tamamen karaya döndü. Rusya üzerinden giden tırlar Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan hattını kullanmalarından kaynaklanan bir yoğunluğa sahip. Savaş sürdüğü sürece de yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Savaşın sonuçları TIR trafiğini de etkileyecektir'' şeklinde konuştu.

Hataylı TIR sürücüsü Mehmet Dağlar, bir haftadır aşırı sıcak altında beklemelerinin tesis yokluğu nedeniyle çileye dönüştüğünü dile getirdi. Dağlar, ''Nasip olursa Azerbaycan'a gideceğiz. 11 kilometreden sıraya girdik. Çift sıra var. Şu anda da ilerleme yok ve bekliyoruz'' dedi.

Tır sürücüsü Aşır Doğan ise 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebildiklerini söyleyerek, ''Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı yoğunluk burada. Diğer taraftan Sarp sınır kapısında girenler ise Bladi Kafkas bölgesinde oluşan sel felaketinden dolayı Rusya ve Gürcistan'dan araç çıkışları kapatılmış. O bölgede de büyük bir yoğunluk varmış. Burada da büyük sıkıntı var. 5 gün önce Gebze'den yola çıktık ve halen daha buradayız.''

Olgun Yıldız

