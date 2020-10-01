Gürcistan sınırından güvenlik gerekçesiyle Türk tırlarının geçişine izin verilmiyor

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den Gürcistan'a geçmeye çalışan iş makinalarının yer aldığı tırlar, 20 gündür Türkgözü ve Aktaş Sınır Kapısı'nda bekletiliyor. Gürcistan bölgesinde bulunan bazı Ermeni köylerinin tepkisinden endişe duyan Gürcistan yetkilileri, güvenlik gerekçesiyle Türk tırlarının geçişlerine izin vermediklerini belirtiyor. Sınırda bekleyen tır sürücüleri ise 20 gündür kapıda beklediklerini ve zor günler geçirdiklerini dile getiriyor.

Sınırda bekletilen tır şoförleri yaptıkları açıklamalarda, "Sınır kapısından geçmek için Gürcistan'ın iznini bekliyoruz, Gürcistan Azerbaycan'a yardım götürmemize izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistanlı yetkililer ise izin alınması gerektiğini de bildirdiler.

Halil İbrahim Ataman - Ahmet Rıfat Vural



