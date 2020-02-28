İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürcistan: 'Türkiye'yi destekliyoruz'

Gürcistan: 'Türkiye'yi destekliyoruz'
Gürcistan: 'Türkiye'yi destekliyoruz'

Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Khvtisiaşvili, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'le bir araya gelerek, “Stratejik ortağımız Türkiye'yi destekliyoruz” dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Khvtisiaşvili, dün Suriye'de yaşanan hain saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum müzakere edildiği ifade edildi. Açıklamada, Onur Sevim'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısı hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

“Gürcistan'ın Türkiye'ye verdiği desteği ifade ederek saldırıyı kınıyoruz” diyen Khvtisiaşvili, Türkiye'ye başsağlığı diledi. Gürcistan'ın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Khvtisiaşvili, “Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağıdır. İdlib'de Esed rejimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik düzenlenen saldırıdan dolayı endişe duyuyoruz. Gürcistan stratejik ortağı Türkiye'yi destekliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Esed rejimi ve müttefikleri tarafından düzenlenen saldırılar durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

Görüşmede taraflar, uluslararası toplumun Suriye'de daha aktif dahil olma umudunu dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.