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Gürcistan yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı

Gürcistan yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı
Gürcistan yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı

Gürcistan hükümeti, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yabancıların 18 Mart'tan itibaren ülkeye girişini yasakladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler önlemlerini arttırıyor. Gürcistan'da korona virüsüne yönelik önleyici tedbirler çerçevesinde yabancı vatandaşların 18 Mart'tan itibaren ülkeye girişi yasaklandı. Gürcistan Başbakanlığı Sözcüsü İraklı Chikovani, yaptığı açıklamada söz konusu kararın 2 hafta süreyle yürürlükte kalacağını bildirdi. Sözcü Chikovani, "Yurt dışında yaşayan Gürcistan vatandaşlarına hava yoluyla ana vatanlarına dönmeleri için fırsat verilecek" dedi.

Gürcistan'da şu ana kadar tespit edilen korona virüsü vaka sayısı 33'e yükselirken, karantinada bulunan kişi sayısı ise 637 olarak açıklandı.

İlkin Hüseynov
 

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