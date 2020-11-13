Gürcistan'da 24 saatte rekor sayıda korona virüs vak'ası

Korona virüs salgınının ikinci dalgası ile mücadele eden ülkelerden Gürcistan'da bir rekor vak'a sayısı daha kaydedildi. Gürcistan hükumeti tarafından korona virüsüne yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 473 yeni vak'a tespit edildi. Son verilerle toplam vak'a sayısı 73 bin 154'e ulaştı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 636'ya ulaştı. Ülkede, 2 bin 447 kişi virüs şüphesiyle karantina altına alınırken, ülke genelinde şimdiye kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının 55 bin 511'e ulaştığı bildirildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir günde bin 493 yeni enfeksiyon tespit edilirken, son 24 saatte bölgelerdeki en yüksek korona virüs enfeksiyonu oranları Imereti bölgesinde 514 ve Türkiye ile sınırda bulunan Acara Özerk Cumhuriyeti'nde 448 vak'a kaydedildi.

Öte yandan Gürcistan'da bugün Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Natia Turnav'a korona virüsten iyileşirken, Çevre ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili'ye koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı. Eğitim Bakanı Mikheil Çkenkeli ise enfeksiyon şüphesiyle kendini izoleye aldı.