Gürcistan'da Başbakan Gakharia liderliğindeki yeni hükümet güvenoyu aldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Parlamentoda güven oylaması için düzenlenen olağanüstü oturuma 150 milletvekilinden sadece iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin 85 milletvekili katıldı. Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği oturum sonunda yapılan oylamada, iktidar milletvekillerinin oyuyla Gakharia liderliğinde kurulan yeni hükümet güvenoyu aldı.
Gürcistan'da 31 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarını tanımadığını ilan eden 8 muhalefet partisi, seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini sürdürüyor. Seçim sonuçlarını tanımadığını ilan eden muhalefet, parlamentoya girmeyerek boykot ediyor. Adalet Bakanı Gocha Lortkipanidze ise Gakharia başkanlığındaki kabineye yeni bir bakan olarak atandı.
Yeni hükümet şu şekilde onaylandı:
Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Miheil Chkenkeli
Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili
Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava
Savunma Bakanı Irakli Garibaşvili
İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze
Adalet Bakanı Gocha Lortkipanidze
Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Maya Tskitişvili
Dışişleri Bakanı David Zalkaliani
Maliye Bakanı Ivane Maçavariani
İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri
Barış ve Sivil Eşitlik Devlet Bakanı Tea Akhvlediani."
İlkin Hüseynov