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Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı

Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı
Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı

Gürcistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından boş kalan başkent Tiflis ve ülkenin diğer büyük şehirlerin cadde ve sokakları havadan görüntülendi.

Gürcistan’da caddeler ve sokaklar boş kaldı - Tıkla İzle

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Gürcistan'da artan korona virüs vaka sayısı sonucu dün yürürlüğe yasak kapsamında, yerel saat ile 21:00 - 06:00 arasında yayaların ve araçların sokağa çıkması yasaklandı. Vatandaşlara seslenen yetkililer, yasağa uymayanların 910 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Gürcistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde başkent Tiflis, Rustavi, Türkiye sınırda bulunan Batum ve ülkenin tüm şehirlerinde sessizlik oldu. Tiflis, Rustavi ve Batum'da sadece devriye polis araçlarının hareketliliği dikkat çekti.

Öte yandan, Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı artıyor. Elde edilen son verilere göre, vaka sayısı 115'e yükselirken 5 bin 783 kişi karantinaya alındı.

İlkin Hüseynov

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