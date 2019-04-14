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Gürcistan'da derbi coşkusu

Gürcistan'da derbi coşkusu
Gürcistan'da derbi coşkusu

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı Gürcistan'da coşkuyla takip edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçını, Türkiye'deki futbol severler kadar Gürcistan'dakiler de takip etti. Borçalı Türklerin yoğun yaşadığı Marneuli kentinde maç için toplanan taraftarlar, 90 dakikalık mücadeleyi anbean izledi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin kırmızı kart görmesi taraftarların bazılarını üzerken, bazılarını da sevindirdi. Daha sonra Onyekuru'nun attığı gol Galatasaraylı taraftarları coşturdu. Kısa süre sonra Fenerbahçeli Elif Elmas'ın Galatasaray filelerini havalandırmasıyla Fenerbahçeli taraftarların yüzü güldü. 

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.  

İlkin Hüseynov

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