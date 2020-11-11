Gürcistan'da günlük vak'a sayısı ve can kaybında rekor

Korona virüs salgınının ikinci dalgası ile mücadele eden ülkelerden Gürcistan'da, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vak'a sayısı ve can kaybı kayıtlara geçti. Gürcistan tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 911 yeni vak'a tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısının 66 bin 561'e ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 45 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 566'ya ulaştı. Açıklamada ayrıca, 2 bin 656 kişinin virüs şüphesiyle karantina altına alındığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde şimdiye kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının 49 bin 811'e ulaştığı belirtildi.

Salgına karşı yeni önlemler alındı

Ülke genelinde korona virüs vak'alarının artış göstermesi nedeniyle hükümet, salgına karşı yeni önlemler aldı. Başta başkent Tiflis olmak üzere ülkenin büyük şehirleri Rustavi, Kutaisi, Zugdidi, Gori, Poti ve Türkiye sınırında bulunan Batum'da akşam saat 22:00'den sabah 05:00'e kadar tüm ulaşım hareketleri kısıtlandı. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, vak'anın ülkeyi sarmasına ilişkin açıklamada bulundu. Gakharia, kısıtlamaların devam edeceğini fakat şu an için ülkede olağanüstü hal veya karantina ilan etmeyi düşünmediklerini ifade etti.

İlkin Hüseynov