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Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü

Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü
Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü - Tıkla İzle

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4'ü mürettebat, 2'si arama kurtarma görevlisi ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

İlkin Hüseynov
 

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