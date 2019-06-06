İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü
Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

Gürcistan'ın Kazbegi ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'ın turizm bölgelerinden Kazbegi ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kaza sonucu helikopterin ıssız bir yere düştüğünü, helikopterde 3 kişinin bulunduğunu açıkladı. 2 mürettebat ve bir otel çalışanının hayatını kaybettiği kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Olay yerine kurtarma ekipleri, ambulans, polis ve adli tıp uzmanlarının sevk edildiği ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.  

İlkin Hüseynov


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.