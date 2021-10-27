Gürcistan'da iktidar partisi yerel seçimlerin ikinci turu öncesi son kez meydanlara indi

Gürcistan'da 2 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin ardından aralarından 5 büyük kentin bulunduğu 20 kentte belediye başkanı adaylarının hiçbiri oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamamış, aralarında başkent Tiflis'in de bulunduğu Kutaisi, Batum, Rustavei ve Poti'de 30 Ekim'de seçimlerde ikinci tura gidileceği belirtilmişti.

İkinci tur seçimleri öncesi iktidar partisi Gürcü Rüyası, son kez meydanlara inerek miting düzenledi. Başkentteki Özgürlük Meydanı'na araçlar ve otobüslerle farklı şehirlerden gelen binlerce Gürcü Rüyası Partisi destekçisi meydanı hınca hınç doldurdu. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve görevdeki Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze da dahil olmak üzere yeniden seçilmek için yarışan Gürcü Rüyasının diğer adayları destekçilerine seslendi.

Garibaşvili yaptığı konuşmada, belediye başkanlığında yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde Gürcü Rüyası Partisi'nin rakibi Birleşik Ulusal Hareket'e karşı sert açıklamalarda bulundu. Garibaşvili, “2012'de parti kurucusu Bidzina İvanişvili'nin önderliğinde bu ülkenin sıradan insanları, otoriter, baskıcı bir rejimi barışçıl bir şekilde silahsızlandırdı. Katiller, cellatlar ve hainler partisini iktidardan indirdi” dedi.

Garibaşvili, Birleşik Ulusal Hareket (BUH) Partisi'nin kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'de dahil olmak üzere BUH'nin “baskıcı ve şiddetli rejiminin” mimarlarını hapsederek Gürcistan Rüyası hükümetini adım adım “adaleti geri getirdiği” için övdü.

Seçimlerde Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 46,5'ini alarak birinci, Birleşik Ulusal Hareket oyların yüzde 30,7'sini alarak ikinci, Gürcistan İçin Partisi ise oyların yüzde 7,79'unu alarak üçüncü olmuştu. Tiflis'te ise görevdeki Belediye Başkanı ve Gürcü Rüyası'nın adayı Kaladze ilk turda oyların yüzde 45,32'sini, Birleşik Ulusal Hareketinin Başkanı ve Tiflis Belediye Başkanı adayı Nika Melia ise oyların yüzde 34,15'ini almıştı.

Öte yandan Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 numaralı cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili için destek protestoları devam ediyor.

Alexander Alimov

