İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürcistan'da korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Gürcistan'da korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Gürcistan'da korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurbişvili, korona virüs salgını nedeni ile ülkede 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüsüyle mücadele için ülkeler önlem almaya devam ediyor. Gürcistan da bu yönde yeni tedbirleri uygularken, bugün ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya hesabı üzerinden ülkede korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesini dair bir bildirge imzaladığını duyurdu. Zurbişvili, olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini açıkladı. Zurbişvili, “Salgının ilk dalgasını durdurabildik, bunu toplumumuzun, devlet kurumlarının ve sağlık sisteminin ortak bir başarısı olduğu için gurur duyabiliriz. Bu ilk başarıyı bir zafere dönüştürmeliyiz” dedi.

Başbakan Giorgi Gakharia, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında Devlet Başkanı'na olağanüstü hal ilan etmesi çağrısında bulunmuştu. Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 49'a yükselirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

İlkin Hüseynov

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.