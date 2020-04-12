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Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi

Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi
Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi

Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi. Korona virüs şüphesiyle 4 bin 925 kişi karantinaya alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor. Gürcistan hükümeti tarafından korona virüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü teşhisi konan kişi sayısının 252'ye ulaştığı aktarıldı.

Hükümet, 4 bin 925 kişinin de karantina altında olduğunu duyururken, 401 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 67 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi. Hükümet, yaptığı yazılı açıklamada ülke genelinde 3 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 21 Nisan tarihine kadar olağanüstü hal ve karantina ilan edildi.

İlkin Hüseynov
 

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