İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 38'e yükseldi

Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 38'e yükseldi
Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 38'e yükseldi

Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 38'e yükselirken, virüs şüphesiyle bin 261 kişinin karantinaya alındığı duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı giderek artıyor. Gürcistan hükumeti tarafından korona virüsüne yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede 4 kişide daha korona virüsünün teşhis edilmesiyle toplamda vaka sayısı 38'e yükseldi. Açıklamada ayrıca, bin 261 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi.
Gürcistan'da ilk korona virüsü vakası 26 Şubat tarihinde görülmüştü.

İlkin Hüseynov

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.