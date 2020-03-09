Gürcistan'da korona virüsü vak'a sayısı 15'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vak'a sayısı giderek artıyor. Gürcistan hükumeti tarafından korona virüsüne yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü teşhisi konan kişi sayısının 15'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, 141 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi.

Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Marina Ezugbaya tarafından yapılan açıklamada da Gürcistan'da 15 kişide korona virüsü tespit edildiği, 14 kişinin Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinde, 1 kişinin ise Sachkher kliniğinde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Gürcistan'da korona virüsü vak'ası ilk kez 26 Şubat'ta görülmüştü.

İlkin Hüseynov