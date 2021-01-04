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Gürcistan'da korona virüsün yeni türü tespit edildi

Gürcistan'da korona virüsün yeni türü tespit edildi
Gürcistan'da korona virüsün yeni türü tespit edildi

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan korona virüsün mutasyona uğramış yeni türü Gürcistan’da tespit edildi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un yeni türü yayılmaya devam ediyor. Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan orta yaşlı bir kişide korona virüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina altına alındığı aktarıldı.

Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Paata İmnadze yaptığı açıklamada, 3 kişiden alınan numunelere yapılan testlerde 2 numunenin sonucunun negatif çıktığını, 3'üncü numunenin sonucunun ise pozitif çıktığını belirtti. Yeni türü taşıyan kişinin virüse nerede yakalandığını açıklamayan İmnadze, hastanın İngiltere'ye gitmediğini vurguladı.

İlkin Hüseynov

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