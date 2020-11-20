Gürcistan'da mikrofinans kuruluşundaki rehine krizi sona erdi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Tsereteli Metro İstasyonu yakınlarındaki mikrofinans kuruluşunun ofisine bir kişi el bombasıyla girmiş, ofiste bulunanları rehin almıştı. Saldırgan, bir süre sonra rehinelerden birini serbest bırakmış, ardından taleplerini sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın ile açıklamıştı. Saldırgan yaptığı canlı yayında, Gürcistan'daki tüm kumarhanelerin kapatılmasını, kredilerin yüzde 7'ye indirilmesini ve eczanelerdeki tüm ilaçların fiyatlarına indirim yapılmasını talep etmişti.

Saldırgan, tüm rehineleri serbest bırakmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 olan rehine sayısı 17 olarak güncellenerek, “İçişleri Bakanlığı temsilcileri ile saldırgan arasında birkaç saat süren görüşmeler sonucunda, rehineler serbest bırakıldı, olayda kimse yaralanmadı. Soruşturma, devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı Devriye Polis Departmanı Başkanı Vaja Siradze yaptığı açıklamada, "Birkaç saat süren görüşmeler ve soruşturma sonucunda, tüm rehineler zarar görmeden serbest bırakıldı ve silahlı soyguncu gözaltına alındı" dedi.

Öte yandan Gürcistan'da 22 Ekim'de Zugdidi kentinde saatlerce süren rehine krizi yaşanmış, Badri Esebua isimli saldırgan Bank Of Georgia'ya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin almıştı. Esebua, 2 rehine ve 500 bin dolar para ile olay yerinden kaçmıştı. Esebua, daha sonra rehinleri serbest bırakarak kayıplara karışırken, halen polis tarafından aranıyor.

İlkin Hüseynov