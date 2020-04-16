Gürcistan'da Paskalya tatili yoğunluğu

Gürcistan'da hükümet, ülkenin büyük şehirlerine (Tiflis, Rustavi, Batum ve Kutaisi) 15 Nisan yerel saat ile 21.00'den itibaren 10 gün boyunca giriş-çıkışların yasaklandığı duyuruldu. Söz konusu yasağın sağlık çalışanları, uluslararası ve yerel taşımacılık yapanları ve resmi çalışanları kapsamadığı belirtildi. Başkent Tiflis'te de vatandaşlar, Paskalya tatili için memleketlerine gitmek için yollara döküldü. Binlerce araç şehirden çıkış yapmak isterken uzun kuyruk oluştu.

Ülkede 21 Mart'ta yürürlüğe giren olağanüstü hal durumu 21 Nisan'a kadar yürürlükte iken saat 21.00-06.00 sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, düzenlediği basın toplantısında söz konusu tedbir ile büyükşehirlerdeki vatandaşların hareketliliğini mümkün olduğunca azaltmayı amaçladığını belirtti. Başbakan Gakharia, hükümetin olağanüstü halin 10 Mayıs'a kadar uzatılmasıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde parlamentoya çağrıda bulunacaklarını ifade etti.

"Tüm vatandaşlara sesleniyorum" diyen Gakharia, "Bu kısıtlamalar günlük yaşantımıza büyük sıkıntı verecek. Aynı şekilde gelirimize, ekonomiye, şirketlere, ticarete zarar verecek. Kaçınılmaz olan bu durumu hepimizin kabul etmesi ve her birimizin üzerine düşen bu büyük sorumluluğa uygun davranması gerekiyor. Bu, herkesin içinde yasadığı topluma karşı olan sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'da toplu taşıma da askıya alınırken ve halkın üçten fazla kişiden oluşan gruplar halinde bir araya gelmesi de yasak. Ülkede 306 korona virüs vakası bulunurken şu ana kadar 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Alexander Alimov

