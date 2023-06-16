Gürcistan'da şiddetli yağış: Evleri ve bahçeleri sular bastı, araçlar hasar gördü

Gürcistan'ın Kaheti bölgesine bağlı Gurcaani ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı. Bazı yerlerde de fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Bölgedeki nehirler taşarken tarım alanları, yollar, iş yerleri ve bazı evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Yolların çamur içinde kaldığı yerlerde elektrik kesintisi yaşanırken evlere doğalgaz sağlanamadı. Su taşkınlarının yaşandığı bölgede çekilen görüntülerde araçların sular içinde kaldığı ve hasar aldığı görüldü. Su taşkınları nedeniyle oluşan hasarın tespiti için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Doğal afet sonucu evleri ve bahçeleri su bastı. Yolların altyapısı, ışıklandırma direkleri ve doğalgaz boruları hasar gördü. Şiddetli yağmur sonucunda derelerden gelen sular hem kentin sokaklarını hem de çevre köyleri sular altında bıraktı. Sorunun iki gün içinde çözülmesi gerekiyor" denildi.

İlkin Hüseynov

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