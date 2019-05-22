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Gürcistan'da şike nedeniyle 4 futbolcu tutuklandı

Gürcistan'da şike nedeniyle 4 futbolcu tutuklandı
Gürcistan'da şike nedeniyle 4 futbolcu tutuklandı

Gürcistan’da şike nedeniyle gözaltına alınan 11 futbolcudan dördü bugün çıkarıldıkları mahkemenin ardından ceza evine gönderildi. 7 futbolcu ise kefaletle serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da sekizi faal olmak üzere 11 futbolcu, şike yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gürcistan Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada, 3 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanan 2 maçta şike yaptığı iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Edinilen bilgiye göre, futbol şikesi nedeniyle gözaltına alınan ve bugün ise mahkemeleri düzenlenen futbolculardan dördüne tutuklanma kararı verilirken, yedi oyuncunun 3 bin 600 Dolar kefaletle serbest bırakılacağı bildirildi. 

Mahkemenin kararıyla tutuklanan futbolcuların isimleri şöyle: 

"Nika Daushvili, Vakhtang Dzhakeli, Lasha Chapidze ve Irakli Khuchua."
20 gün içinde depozit ödeyerek serbest kalacak oyuncular ise şunlar: "Johnny Sheroziya, Nika Maisuradze, Paata Gudushauri, George Getiashvili ve Nodar Kiknavelidze, Robert Imerlishvili ve Irakli Badzhelidze"  

İlkin Hüseynov

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