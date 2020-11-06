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Gürcistan'da vak'a sayısı rekor olarak kaydedildi

Gürcistan'da vak'a sayısı rekor olarak kaydedildi
Gürcistan'da vak'a sayısı rekor olarak kaydedildi

Gürcistan’da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 775 yeni vak'anın tespit edilmesi ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük rekor vak'a sayısı olarak kayıtlara geçti.

Gürcistan'da her geçen gün yüzlerle kişi korona virüs vak'asına bulaşıyor. Gürcistan hükümeti tarafından paylaşılan verilerde, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 775 yeni vak'anın tespit edildiği ve toplam vak'a sayısının 51 bin 993'e ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, toplam can kaybının 423'e ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, 3 bin 94 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi. Açıklamada, şimdiye kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının ise 37 bin 019'a ulaştığı duyuruldu.

Gürcistan'da ilk defa olarak başkent Tiflis'te bir günde bin 44 yeni enfeksiyon tespit edilirken, son 24 saatte bölgelerdeki en yüksek korona virüs enfeksiyonu oranları Imereti bölgesinde 526 ve Türkiye ile sınırda bulunan Acara Özerk Cumhuriyeti'nde 503 vak'a kaydedildi.

İlkin Hüseynov

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